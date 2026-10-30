Сборная России по хоккею вернётся на международные турниры: получен окончательный ответ CAS
Дегтярёв: CAS обязал IIHF допустить сборную РФ до международных соревнований
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Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
По его словам, арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил пять резолюций Совета IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от международных турниров.
Как следует из заявления министра, международная федерация должна обеспечить участие российских сборных в соревнованиях, на которые распространялись отменённые ограничения.
Дегтярёв отметил, что решение CAS является окончательным и обязательным для исполнения. При этом возвращение российских хоккеистов потребует дальнейшей совместной работы ФХР и IIHF по организационным вопросам.
Одним из ближайших международных турниров станет молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Возможность участия российской сборной будет зависеть от практической реализации судебного решения.
Ранее Life.ru сообщал о намерении российских фигуристов оспорить в CAS отказ в нейтральном статусе. По словам Михаила Дегтярёва, за право выступать на международных соревнованиях решили бороться Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин.