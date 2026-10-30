Сборная России по хоккею вернётся на международные турниры: получен окончательный ответ CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

По его словам, арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил пять резолюций Совета IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от международных турниров.

Как следует из заявления министра, международная федерация должна обеспечить участие российских сборных в соревнованиях, на которые распространялись отменённые ограничения.

Дегтярёв отметил, что решение CAS является окончательным и обязательным для исполнения. При этом возвращение российских хоккеистов потребует дальнейшей совместной работы ФХР и IIHF по организационным вопросам.

Одним из ближайших международных турниров станет молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Возможность участия российской сборной будет зависеть от практической реализации судебного решения.