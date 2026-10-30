Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 12:25

Сборная России по хоккею вернётся на международные турниры: получен окончательный ответ CAS

Дегтярёв: CAS обязал IIHF допустить сборную РФ до международных соревнований

Обложка © Telegram / Хоккей России

Обложка © Telegram / Хоккей России

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

По его словам, арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил пять резолюций Совета IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от международных турниров.

Как следует из заявления министра, международная федерация должна обеспечить участие российских сборных в соревнованиях, на которые распространялись отменённые ограничения.

Дегтярёв отметил, что решение CAS является окончательным и обязательным для исполнения. При этом возвращение российских хоккеистов потребует дальнейшей совместной работы ФХР и IIHF по организационным вопросам.

Одним из ближайших международных турниров станет молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Возможность участия российской сборной будет зависеть от практической реализации судебного решения.

Под флагом и сразу на пьедестал: Российские гандболистки взяли бронзу юниорского ЧМ
Под флагом и сразу на пьедестал: Российские гандболистки взяли бронзу юниорского ЧМ

Ранее Life.ru сообщал о намерении российских фигуристов оспорить в CAS отказ в нейтральном статусе. По словам Михаила Дегтярёва, за право выступать на международных соревнованиях решили бороться Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Хоккей
  • Михаил Дегтярев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar