Под флагом и сразу на пьедестал: Российские гандболистки взяли бронзу юниорского ЧМ

Женская юниорская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали первого в истории чемпионата мира среди девушек до 16 лет. В матче за третье место на турнире в Марокко подопечные Ирины Близновой обыграли команду Китая со счётом 39:33. Россиянки сумели переломить ход непростой встречи и уверенно провели концовку, сообщила Федерация гандбола России.

Начало матча сложилось для российской команды непросто. Китаянки с первых минут захватили инициативу благодаря высокой скорости и активным действиям в нападении. Однако россиянки отвечали результативными атаками, не позволяя соперницам создать серьёзный отрыв. Лидерство несколько раз переходило от одной команды к другой, а на перерыв сборная Китая ушла с минимальным преимуществом — 19:18.

После отдыха подопечные Близновой прибавили и сумели выйти вперёд, но китаянки продолжили сопротивление и вновь перехватили лидерство. Перелом произошёл в заключительные 20 минут встречи, когда российские гандболистки захватили инициативу и стали заметно надёжнее действовать в обороне.

Одной из героинь матча стала вратарь Надежда Аджем, которая отразила сразу три семиметровых броска. Её спасения помогли россиянкам нарастить преимущество. Сборная России успешно реализовывала свои моменты в атаке и вынуждала соперниц ошибаться. За 10 минут до финального свистка отрыв достиг девяти мячей.

В итоге российская команда довела встречу до победы со счётом 39:33 и стала бронзовым призёром дебютного чемпионата мира U16. Турнир проходил в марокканском Агадире с 16 по 24 октября. В полуфинале россиянки уступили Германии.

Примечательно, что российские спортсменки участвовали в соревнованиях под государственной символикой РФ. Это стало возможным после решения Международной федерации гандбола (IHF), которая летом 2026 года сняла ограничения на участие российских сборных в международных турнирах.