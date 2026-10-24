Сборная России U15 разгромила Судан со счётом 12:0 на турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу начала выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА U15 с разгромной победы над Суданом. Встреча, прошедшая 24 октября в Азербайджане, завершилась со счётом 12:0. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Команда Дениса Первушина забила по шесть мячей в каждом из двух 20-минутных таймов. Уже ко второй минуте россияне вели со счётом 2:0 благодаря голам Егора Люсина и Анатолия Цимина. На шестой минуте капитан команды Матвей Абдулхаликов замкнул подачу с углового, а вскоре Люсин довёл преимущество до четырёх мячей.

До перерыва Цимин оформил дубль, а Люсин — хет-трик. Во втором тайме трижды отличился Егор Горяинов, ещё два мяча забил Матвей Родионов. Окончательный счёт на последней минуте установил Илья Храбрый.

Несмотря на уверенную победу, старший тренер российской сборной Денис Первушин остался не полностью доволен игрой подопечных. По его словам, футболисты создали ещё больше голевых моментов, но не все сумели реализовать. Кроме того, после крупного преимущества некоторые игроки начали действовать индивидуально в ущерб командной дисциплине.

«Побеждать всегда приятно, а стартовать с победы в турнире — вдвойне. Будет легче психологически», — отметил Первушин.

Турнир проводится в формате 8 на 8, а его участниками стали 189 сборных. Россияне выступают в группе AE. Уже 25 октября им предстоит провести сразу два матча: против Сьерра-Леоне в 03:30 и Джибути в 19:45 по московскому времени. Затем команда встретится с Афганистаном и Турцией.