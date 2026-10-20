Сборная России сыграет с участником чемпионата мира в ноябре
Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкенте
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Футболисты сборной России 12 ноября проведут товарищеский матч с национальной командой Узбекистана в Ташкенте. О предстоящей встрече сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Стадион, время начала игры, а также подробности продажи билетов и трансляции объявят позднее.
Команды встретятся во второй раз. Их первый поединок состоялся 20 ноября 2022 года также в столице Узбекистана. Тогда соперникам не удалось забить ни одного мяча — матч завершился нулевой ничьей.
За прошедшие четыре года узбекистанская сборная добилась исторического успеха, впервые завоевав путёвку на чемпионат мира. Выход на турнир 2026 года она обеспечила после ничьей с ОАЭ (0:0), а отборочный цикл завершила разгромом Катара со счётом 3:0.
На мировом первенстве команда дебютировала в группе с Колумбией, Португалией и Демократической Республикой Конго. Осенью 2025 года её возглавил знаменитый итальянец Фабио Каннаваро — чемпион мира 2006 года, обладатель «Золотого мяча» и награды лучшему футболисту планеты по версии FIFA.
В последнюю международную паузу подопечные Каннаваро провели несколько товарищеских встреч. В частности, они уступили сборной Южной Кореи со счётом 0:2.
Российская команда под руководством Валерия Карпина осенью также сыграла несколько контрольных матчей. В конце сентября она победила Иран (2:0), а в начале октября разгромила Намибию (6:0).
Ранее Life.ru рассказывал, как сборная России упустила победу над Нигерией в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. Россияне вели со счётом 3:1, однако соперник сумел отыграться, забив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Встреча завершилась со счётом 3:3.
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