Футбольная дипломатия: Спецпосланник Трампа предложил провести матч сборных России и США

Спецпредставитель США по глобальным партнёрствам Паоло Замполли выступил за проведение товарищеского футбольного матча между сборными России и Соединённых Штатов. По его мнению, организовать встречу можно при участии ФИФА и национальных федераций.

«Футбол — игра, объединяющая весь мир, и я был бы рад, если бы [при участии] ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными», — заявил Замполли в интервью ТАСС.

Дипломат работает в структурах Белого дома и Госдепартамента США. Конкретных сроков или возможного места проведения матча он не назвал.

Российская сборная с весны 2022 года не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА, однако продолжает проводить товарищеские встречи. В октябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Нигерией со счётом 3:3.

Сборные России и США встречались пять раз, и американцы пока ни разу не смогли победить. Россия выиграла два матча, ещё три завершились вничью. В 1993 году команды дважды сыграли в США — россияне победили 1:0, а затем разошлись миром 0:0. В 1994-м была ничья 1:1, в 2000 году Россия выиграла в Москве 2:0. Последняя встреча состоялась 14 ноября 2012 года в Краснодаре и завершилась со счётом 2:2.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что ждёт возвращения России на турниры организации. Об этом он говорил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.