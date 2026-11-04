Канада откажет российским хоккеистам в визах для участия в молодёжном чемпионате мира, который примет в конце 2026 — начале 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

«Это решение, которое мы принимаем сами, и мы откажем», — заявил глава правительства в эфире телеканала CTV News.

Карни также рассказал, что хоккейные федерации ряда европейских стран обращались к канадским коллегам с просьбой поддержать их позицию. Ранее эти организации отказались проводить матчи против российской сборной.

Ранее Life.ru писал, что федерации хоккея Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии выступили против игр с российской командой на чемпионате мира 2027 года в Германии. Представители этих стран заявили, что не выйдут на лёд против россиян, если Международная федерация хоккея допустит сборную к турниру. Позднее к ним присоединилась Чехия. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв пригрозил этим странам разгромом в судах.