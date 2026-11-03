Пять стран объявили бойкот сборной России на ЧМ-2027 по хоккею
Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия отказались играть с Россией на ЧМ
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Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии выступили против проведения матчей с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Представители национальных федераций заявили, что не намерены выходить на лёд против россиян в случае их допуска к турниру.
В частности, хоккейные федерации Норвегии, Швеции и Дании подтвердили отказ от встреч с российской сборной. При этом остальные матчи чемпионата их команды намерены провести по расписанию. Свою позицию организации объяснили продолжающимся конфликтом на Украине и опасениями за «безопасность» спортсменов и персонала.
Финская федерация также выступила против возвращения России на международные соревнования. Её представители заявили о намерении объединить другие страны для противодействия допуску российской команды. В Латвии проведение матчей против российских сборных ограничено законодательством.
Чемпионат мира запланирован на май 2027 года в Германии. Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября отменил ограничения Международной федерации хоккея (IIHF), препятствовавшие участию российских сборных в соревнованиях сезона-2026/27. В IIHF выразили несогласие с вердиктом, однако признали необходимость его исполнения. А Федерация хоккея Германии допустила отказ от проведения чемпионата мира 2027 года из-за возвращения России.