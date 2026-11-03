Сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии выступили против проведения матчей с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Представители национальных федераций заявили, что не намерены выходить на лёд против россиян в случае их допуска к турниру.

В частности, хоккейные федерации Норвегии, Швеции и Дании подтвердили отказ от встреч с российской сборной. При этом остальные матчи чемпионата их команды намерены провести по расписанию. Свою позицию организации объяснили продолжающимся конфликтом на Украине и опасениями за «безопасность» спортсменов и персонала.

Финская федерация также выступила против возвращения России на международные соревнования. Её представители заявили о намерении объединить другие страны для противодействия допуску российской команды. В Латвии проведение матчей против российских сборных ограничено законодательством.