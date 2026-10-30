IIHF: Сборные России примут участие в пяти ЧМ по хоккею в 2027 году

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала пять чемпионатов мира 2027 года, на которых должны выступить российские сборные после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). При этом организация выразила разочарование вердиктом, но признала его обязательность. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте IIHF.

Решение касается мужского и женского чемпионатов мира, молодёжного первенства, а также юниорских турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Все пять соревнований пройдут в 2027 году, причём молодёжный чемпионат стартует уже в декабре 2026-го.

В IIHF подчеркнули, что не согласны с решением CAS и по-прежнему считают прежние ограничения необходимыми для безопасности участников и соблюдения спортивных принципов. Однако федерация намерена выполнить постановление арбитража.

Возвращение российских команд потребует серьёзной перестройки турниров, подготовка к которым уже идёт. Организаторам предстоит пересмотреть форматы соревнований, расписания матчей, логистику и меры безопасности. В IIHF отметили, что провести все необходимые изменения немедленно невозможно.

Федерация пообещала в срочном порядке определить, какие меры и сроки потребуются для исполнения решения суда. Конкретные условия участия российских хоккеистов и изменения в турнирных сетках объявят позднее.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв объявил о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям. По его словам, арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России и отменил пять резолюций IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от турниров. Дегтярёв подчеркнул, что вердикт является окончательным и обязательным для исполнения, однако возвращение сборных потребует решения организационных вопросов.