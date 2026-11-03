Россия намерена добиваться санкций против хоккейных федераций, которые отказываются проводить матчи с национальной сборной после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Министерство спорта и Олимпийский комитет России передадут соответствующие материалы в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

По словам главы ведомства, российская сторона также намерена обратить внимание МОК на действия организаторов международных соревнований, которые рассматривают возможность отказа от проведения турниров с участием россиян.

«Уверен, что все они будут разгромлены в судах и лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков», — подчеркнул Дегтярёв.

Поводом для заявления стали решения ряда европейских хоккейных федераций. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Чехия выступили против матчей со сборной России на чемпионате мира 2027 года. В Латвии запрет на встречи с российскими командами закреплён законодательно.

Министр назвал подобные бойкоты ударом по мировому спорту. По его мнению, федерации лишают собственных хоккеистов возможности соревноваться, а болельщиков — возможности увидеть международные матчи.

Дегтярёв также напомнил, что отказ выйти на лёд может обернуться техническим поражением со счётом 0:5. При этом российская сторона, подчеркнул он, заинтересована в полноценных матчах, а не в победах, полученных из-за неявки соперников.

Чемпионат мира среди мужчин должен пройти в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Немецкая хоккейная федерация уже допустила возможность отказа от организации турнира, сославшись на дополнительные расходы и риски безопасности.

Ранее Life.ru сообщал об отказе Норвегии играть против сборной России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Норвежская федерация уведомила IIHF, что её команда не выйдет на лёд против россиян, но проведёт остальные матчи турнира. Свою позицию организация объяснила опасениями за безопасность хоккеистов, тренеров и их семей.