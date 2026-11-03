Первая сборная отказалась играть с Россией на ЧМ-2027 ради «психики хоккеистов»
Сборная Норвегии по хоккею отказалась от матча с Россией на ЧМ-2027
Обложка © ТАСС / Артем Коротаев
Сборная Норвегии по хоккею не выйдет на лёд против российской команды на чемпионате мира 2027 года, если соперники должны будут встретиться на турнире. Соответствующее уведомление направили в Международную федерацию хоккея (IIHF) 2 ноября. Такое решение обнародовал Норвежский хоккейный союз.
«Норвегия, исходя из текущей ситуации и имеющейся информации, не будет играть против России на чемпионате мира в Германии в мае 2027 года. Остальные матчи группового этапа пройдут по расписанию», — говорится в заявлении организации.
В федерации объяснили бойкот опасениями за «безопасность» хоккеистов, тренерского штаба и их семей. Норвежская сторона считает, что встреча с россиянами при нынешних обстоятельствах может создать риски для игроков и отрицательно сказаться на их психологическом состоянии. Союз также подтвердил свою позицию против участия России в международных соревнованиях.
При этом утверждённое расписание чемпионата пока не предусматривает встречи российской и норвежской команд. Турнир пройдёт с 14 по 30 мая 2027 года в Германии, а конкретный порядок возвращения россиян и возможные изменения состава участников ещё предстоит определить IIHF.