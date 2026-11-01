Германия может отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею в 2027 году из-за возможного возвращения российской сборной на международные соревнования. Организаторы опасаются дополнительных расходов на безопасность и финансовых рисков, которые могут возникнуть после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). О таком сценарии рассказал председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц в интервью MagentaSport.

По словам спортивного функционера, немецкая сторона вынуждена рассматривать даже самый радикальный вариант — возвращение прав на проведение мирового первенства Международной федерации хоккея (IIHF). При этом Лутц подчеркнул, что не собирается заранее ставить турнир под угрозу и рассчитывает найти выход из сложившейся ситуации.

Главной проблемой могут стать возросшие расходы на обеспечение безопасности. Немецкой федерации предстоит обсудить финансовые последствия возвращения россиян с представителями правительства и руководством IIHF. Лутц признал, что организация не готова брать на себя обязательства, которые окажутся ей не по силам.

Дополнительные сложности могут возникнуть с выдачей виз российским хоккеистам. Руководитель немецкой федерации подчеркнул, что решение о въезде спортсменов будет принимать правительство Германии, а не организаторы чемпионата. Кроме того, он не исключил отказа отдельных сборных от участия в турнире. В качестве примера Лутц привёл Латвию, где действуют законодательные ограничения на проведение матчей против российских команд.

Впрочем, окончательных решений немецкая сторона пока не принимала. Сначала IIHF должна определить, как именно будет исполнено постановление CAS, после чего организаторы смогут оценить необходимые изменения. Заседание совета международной федерации запланировано на 2–3 ноября.

Чемпионат мира должен пройти в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Основными площадками соревнований станут Дюссельдорф и Мангейм. Подготовка к турниру уже идёт, а организаторы начали продажу билетов.

Поводом для разногласий стал вердикт CAS от 30 октября, отменивший ограничения на участие российских хоккейных сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27. Ранее Life.ru сообщал, что Международная федерация хоккея признала обязательным решение спортивного арбитража и назвала пять чемпионатов мира, к которым должны допустить российские команды.

Речь идёт о мужском и женском мировых первенствах, молодёжном чемпионате, а также юниорских турнирах среди юношей и девушек до 18 лет. Российские сборные не выступали на соревнованиях под эгидой IIHF с 2022 года. В июле 2026-го международная федерация вновь продлила ограничения, сославшись на вопросы безопасности, однако Федерация хоккея России оспорила это решение.