Хоккейная рокировка: Сборная России может выбить Украину с ЧМ-2027 ещё до его начала

Сборная России по хоккею может занять место команды Украины на чемпионате мира 2027 года. Такой вариант рассматривается как один из возможных способов возвращения россиян в элитный дивизион после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Mash на спорте.

По данным телеграм-канала, замена украинской сборной считается наиболее вероятным из трёх обсуждаемых сценариев. Украина занимает последнее место в мировом рейтинге среди 16 команд, уже получивших путёвки на турнир. Россия же до отстранения выступала в элитном дивизионе. Такой подход позволил бы сохранить действующий формат чемпионата, однако вызвал бы споры, поскольку украинские хоккеисты завоевали право участия по спортивному принципу.

Второй вариант предполагает расширение турнира до 17 сборных. В этом случае все команды, прошедшие квалификацию, сохранят свои места, а россияне станут дополнительными участниками. Однако организаторам придётся пересмотреть расписание и регламент соревнований.

Третий сценарий предусматривает дополнительный отборочный турнир либо переходные матчи за последнюю путёвку в элитный дивизион. При этом, как отмечает Mash, необходимость проходить новую квалификацию может вызвать юридические вопросы с учётом решения CAS о немедленном допуске российских сборных.

Ранее IIHF официально подтвердила, что исполнит постановление спортивного арбитража, несмотря на несогласие с ним. В федерации подчеркнули, что возвращение России потребует пересмотра форматов чемпионатов, календарей и мер безопасности. Ни один из трёх вариантов изменения состава ЧМ-2027 пока не утверждён.

Сам чемпионат мира пройдёт в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Россия не участвовала в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года.

Ранее Life.ru сообщал, что CAS обязал IIHF допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям. Как заявил министр спорта Михаил Дегтярёв, арбитраж отменил пять решений об отстранении отечественных команд. Вердикт распространяется на чемпионаты сезона-2026/27, однако конкретные условия возвращения российских хоккеистов ещё предстоит согласовать.