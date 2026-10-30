Чехия взбунтовалась против допуска сборной России к ЧМ-2027 по хоккею

Федерация хоккея Чехии выступила против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). В организации заявили, что судебный вердикт не заставит её пересмотреть прежнюю позицию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте чешской федерации.

«Федерация хоккея Чехии крайне неприятно удивлена решением CAS, касающимся возможности участия Федерации хоккея России в чемпионатах мира под эгидой ИИХФ в 2027 году», — сказано в сообщении.

Представители чешского хоккея сейчас изучают юридические и организационные последствия постановления. При этом они подчеркнули, что решение CAS не отменяет действующих в стране правовых норм и само по себе не меняет отношения федерации к выступлениям российских команд.

Ситуацию осложняет то, что Чехия готовится принять женский чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет. Соревнования начнутся 8 января 2027 года в Остраве. Постановление арбитража распространяется и на этот турнир, поэтому организаторам предстоит учитывать его при подготовке первенства.

Ранее Life.ru сообщал, что IIHF назвала пять чемпионатов мира, которых касается решение CAS. В перечень вошли мужской и женский турниры, молодёжное первенство и соревнования среди юниоров и юниорок до 18 лет. Международная федерация признала обязательность вердикта, однако предупредила о необходимости пересмотреть расписания, форматы соревнований и меры безопасности. Конкретные условия возвращения российских сборных должны объявить позднее.