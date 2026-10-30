«Нужно продолжать таскать их по судам»: В ЕС могут помешать сборной по хоккею на турнирах, считает Губерниев

Допуск российской сборной по хоккею к мировым соревнованиям — это хорошая и обнадёживающая новость, однако ситуацию могут испортить технические вопросы, решение которых зависит от организаторов конкретных соревнований. Таким мнением поделился с Life.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, напомнив, что впереди чемпионат в Канаде, куда теперь теоретически может попасть наша сборная.

Но после нашей радости от допуска команды могут возникнуть вопросы: визовая поддержка, логистика, как это будет выглядеть, формат соревнований, как нас будут устраивать, дадут ли нам визы? Столкнёмся ли мы с сопротивлением чешско-скандинавского лобби? Поэтому тут очень много вопросов, которые предстоит решить Дмитрий Губерниев спортивный комментатор

По словам журналиста, в любом случае допуск нашей хоккейной сборной станет хорошим сигналом и для других видов спорта, которые пока сталкиваются с проблемами. Речь идёт о футболе, биатлоне, бобслее и других направлениях, напомнил Губерниев.

«Поэтому нам нужно продолжать их таскать по судам. Юридическая история работает, о чём говорил министр Дегтярёв, и, собственно, не нужно снижать оборотов», — резюмировал он.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям сезона-2026/27. Арбитраж удовлетворил основные требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил пять резолюций Совета IIHF, на основании которых отечественные команды были отстранены от международных турниров. Одним из ближайших международных турниров станет молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Возможность участия российской сборной будет зависеть от практической реализации судебного решения.