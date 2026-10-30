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Регион
Опубликовано 30 октября, 15:20

«Шансы 50 на 50»: Сборную России могут не пустить на ЧМ по хоккею вопреки решению CAS

Депутат Журова предупредила, что сборную России могут не пустить на ЧМ по хоккею

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные турниры ещё не гарантирует участия в чемпионате мира 2027 года, предупредила депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, противники допуска сборной продолжат искать способы помешать её выступлению.

Среди возможных препятствий парламентарий назвала юридические зацепки и бойкот со стороны отдельных стран. Она предположила, что организаторы могут ссылаться на отсутствие у турнира статуса олимпийского отбора, а значит, и необходимости следовать позиции МОК.

«Однако шансы на наше участие в чемпионате мира по хоккею 2027 года — 50 на 50», — заявила собеседница «Ридуса».

Депутат также допустила попытку IIHF оспорить судебное решение. При этом относительно следующего чемпионата мира она высказалась увереннее: по её прогнозу, в турнире 2028 года российская команда уже примет участие.

IIHF: Сборные России примут участие в пяти ЧМ по хоккею в 2027 году
IIHF: Сборные России примут участие в пяти ЧМ по хоккею в 2027 году

Напомним, 30 октября министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил, что CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив пять решений об их отстранении. Международная федерация хоккея выразила разочарование вердиктом и заявила, что изучит необходимые шаги для его исполнения.

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Борис Эльфанд
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