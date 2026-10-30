«Шансы 50 на 50»: Сборную России могут не пустить на ЧМ по хоккею вопреки решению CAS

Решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккеистов на международные турниры ещё не гарантирует участия в чемпионате мира 2027 года, предупредила депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, противники допуска сборной продолжат искать способы помешать её выступлению.

Среди возможных препятствий парламентарий назвала юридические зацепки и бойкот со стороны отдельных стран. Она предположила, что организаторы могут ссылаться на отсутствие у турнира статуса олимпийского отбора, а значит, и необходимости следовать позиции МОК.

«Однако шансы на наше участие в чемпионате мира по хоккею 2027 года — 50 на 50», — заявила собеседница «Ридуса».

Депутат также допустила попытку IIHF оспорить судебное решение. При этом относительно следующего чемпионата мира она высказалась увереннее: по её прогнозу, в турнире 2028 года российская команда уже примет участие.