IIHF выразила разочарование решением CAS о допуске сборной РФ на турниры

Международная федерация хоккея (IIHF) выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS), разрешившего сборным России участвовать в турнирах под её эгидой. Организация намерена изучить необходимые шаги для имплементации вердикта. Об этом говорится в заявлении IIHF.

Согласно решению арбитража, Федерация хоккея России получила право заявлять национальные команды на все чемпионаты международной организации. Причём постановление предусматривает немедленное вступление в силу.

«IIHF не согласна с данной частью вердикта», — подчеркнули в федерации.

Там настаивают, что ограничения в отношении российских хоккеистов вводились ради безопасности спортсменов и других участников соревнований. Теперь руководству предстоит определить, какие организационные изменения потребуются для выполнения судебного постановления и сколько времени займёт этот процесс. Приоритетом IIHF по-прежнему называет обеспечение безопасности и соблюдение спортивных принципов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам сезона-2026/27. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв, арбитраж отменил пять решений об отстранении россиян. Вердикт окончательный и обязателен к исполнению, однако ФХР и IIHF ещё предстоит согласовать организационные вопросы.