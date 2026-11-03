Чехия планирует отказать российским хоккеисткам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира. Об этом сообщил журналист Йозеф Копеций в соцсети X.

По его словам, глава МВД Чехии Лубомир Метнар считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд не обязывает правительство разрешать спортсменам въезд в страну.

После заседания кабинета 2 ноября министр также напомнил о действующих ограничениях на выдачу краткосрочных виз россиянам. Как пишет Novinky, вердикт спортивного суда сам по себе этих правил не меняет.

Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет запланирован в Остраве с 8 по 16 января 2027 года. Турнир входит в число соревнований, которых касается решение CAS о возвращении российских сборных.

В IIHF выразили несогласие с вердиктом, однако сообщили, что будут действовать в соответствии с ним. Федерация предупредила, что изменение состава участников потребует согласования с организаторами и властями принимающих стран, а также пересмотра расписания и мер безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о решении CAS по возвращению российских хоккейных сборных на международные турниры. 30 октября суд поддержал требования российской стороны в споре с IIHF. Практические условия участия команд в чемпионатах предстоит определить отдельно.