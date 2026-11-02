Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года в Германии из-за допуска российской сборной. Как рассказал Reuters гендиректор фирмы Дэвид Брэй, решение принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего ограничения Международной федерации хоккея (IIHF).

Производитель сотрудничал с организаторами мирового первенства на протяжении 37 лет, начиная с 1989 года. Логотипы бренда размещались на форме судей и бортах ледовых арен. Однако теперь компания намерена полностью убрать свою символику с предстоящего мужского турнира. По словам Брэя, несмотря на продолжительное партнёрство, решение о прекращении поддержки далось руководству очень легко.

Поводом стал вердикт CAS, обязавший IIHF разрешить участие российских команд в международных соревнованиях сезона-2026/27. Отечественные хоккеисты были отстранены от турниров под эгидой организации с 2022 года. Шведская сторона расценила решение арбитража как основание для отказа от дальнейшего спонсирования чемпионата.

Против возвращения России выступил и другой партнёр международной федерации — чешская букмекерская компания Tipsport. Её представители сообщили Reuters, что не станут размещать рекламу во время матчей с участием российских сборных. При этом действующий контракт организации с IIHF рассчитан до 2029 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира по хоккею в 2027 году из-за возвращения России. Председатель правления национальной федерации Франк Лутц сообщил, что организаторы обеспокоены возможным ростом расходов на безопасность. По его словам, немецкая сторона пока не готова принимать на себя дополнительные финансовые обязательства. Также остаётся открытым вопрос выдачи виз российским спортсменам, поскольку окончательное решение будет принимать правительство Германии.