«Стран-то много»: Песков ответил на возможный отказ Германии проводить ЧМ по хоккею с Россией
Песков допустил перенос ЧМ по хоккею из Германии в другую страну
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Чемпионат мира по хоккею могут провести в другой стране, если Германия откажется принимать турнир из-за участия российской сборной. Такой вариант допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Значит, если федерация захочет, проведёт это в другой стране. Стран-то много», — добавил Песков.
Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц допустил отказ от проведения ЧМ-2027 Международной федерации хоккея из-за сборной РФ. Он объяснил это возможным ростом расходов на безопасность после возвращения на турнир россиян и необходимостью обсудить финансирование с правительством. Окончательного решения об отказе от турнира немецкая сторона не принимала. Чемпионат запланирован на май 2027 года в Германии.
Поводом для разногласий стал вердикт CAS от 30 октября, отменивший ограничения на участие российских хоккейных сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27.
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