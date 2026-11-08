Швейцария отказалась играть против сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2027 года. Соответствующее решение принял совет директоров Федерации хоккея Швейцарии (SIHF), о чём сообщается на официальном сайте организации.

Поводом стало возвращение российских хоккеистов в расписание турнира после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Международная федерация хоккея (IIHF) направила национальным ассоциациям обновлённый календарь, согласно которому Россия заменит Норвегию в группе B.

Матч между российской и швейцарской молодёжными сборными должен состояться 27 декабря. Однако швейцарская федерация объявила, что её команда не выйдет на лёд против россиян. При этом полностью отказываться от участия в чемпионате мира швейцарцы не собираются.

В SIHF пояснили, что решение принято после обсуждения спортивных, политических и общественных обстоятельств. Основанием для отказа федерация назвала продолжающийся конфликт на Украине.

Примечательно, что ещё 5 ноября президент Федерации хоккея Швейцарии Марк Люти выступал против поспешных решений по вопросу участия России. «В данный момент мы находимся не в политической, а в спортивной плоскости», — заявлял он. Люти подчёркивал, что сначала IIHF должна определить порядок исполнения решения CAS, после чего швейцарская федерация обсудит дальнейшие действия с властями страны. Тогда он считал преждевременными любые заявления о возможном бойкоте российских команд. Однако спустя два дня SIHF объявила об отказе играть с россиянами.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Россия должна занять десятое место в рейтинге участников турнира, а Норвегия будет переведена в первый дивизион группы А.