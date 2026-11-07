Не пустить любой ценой? Германия ищет способ оставить Россию без ЧМ по хоккею
Bild: Германия пытается не допустить сборную России до хоккейного ЧМ-2027
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Правительство Германии ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF), пытаясь не допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. В Берлине опасаются бойкота турнира со стороны ряда европейских стран и рассматривают различные варианты решения проблемы, включая отказ в выдаче виз российским хоккеистам. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, немецкие власти уже провели консультации с IIHF и Немецким олимпийским спортивным союзом. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что участие российской команды может поставить под угрозу проведение соревнований из-за возможного отказа других сборных выходить на лёд против россиян.
О намерении бойкотировать матчи с Россией ранее заявили представители нескольких европейских хоккейных федераций, в том числе Швеции и Финляндии. Аналогичную позицию заняли Норвегия, Дания и Чехия. Кроме того, некоторые спонсоры пригрозили отказаться от поддержки турнира.
На этом фоне Берлин не исключает применения визовых ограничений. Однако окончательного решения об отказе российским спортсменам во въезде в страну пока нет. Вопрос об их допуске к соревнованиям остаётся предметом обсуждения.
Ситуация обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября отменил отстранение российских сборных от турниров под эгидой IIHF. Федерация заявила о несогласии с вердиктом, но признала необходимость его исполнения.
В опубликованном 7 ноября заявлении IIHF уточнила, что изучает условия возвращения российских команд, включая вопросы безопасности, финансовой устойчивости турниров и организации соревнований. Федерация намерена продолжить консультации с заинтересованными национальными ассоциациями, в том числе с Федерацией хоккея России.
Чемпионат мира 2027 года пройдёт в Германии. Основные матчи запланированы с 14 по 30 мая в Дюссельдорфе и Мангейме, а встреча открытия состоится 13 мая в Гельзенкирхене. Окончательная схема участия сборных после решения CAS пока не определена.
Ранее Life.ru сообщал, что Федерация хоккея Германии допустила отказ от проведения чемпионата мира 2027 года из-за возможного участия России. Председатель правления организации Франк Лутц объяснил такую позицию дополнительными расходами на безопасность и финансовыми рисками. Он также подчеркнул, что вопрос выдачи виз российским спортсменам находится в компетенции правительства ФРГ, а не организаторов турнира.