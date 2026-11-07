Правительство Германии ведёт переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF), пытаясь не допустить сборную России к участию в чемпионате мира 2027 года. В Берлине опасаются бойкота турнира со стороны ряда европейских стран и рассматривают различные варианты решения проблемы, включая отказ в выдаче виз российским хоккеистам. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, немецкие власти уже провели консультации с IIHF и Немецким олимпийским спортивным союзом. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что участие российской команды может поставить под угрозу проведение соревнований из-за возможного отказа других сборных выходить на лёд против россиян.

О намерении бойкотировать матчи с Россией ранее заявили представители нескольких европейских хоккейных федераций, в том числе Швеции и Финляндии. Аналогичную позицию заняли Норвегия, Дания и Чехия. Кроме того, некоторые спонсоры пригрозили отказаться от поддержки турнира.

На этом фоне Берлин не исключает применения визовых ограничений. Однако окончательного решения об отказе российским спортсменам во въезде в страну пока нет. Вопрос об их допуске к соревнованиям остаётся предметом обсуждения.

Ситуация обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября отменил отстранение российских сборных от турниров под эгидой IIHF. Федерация заявила о несогласии с вердиктом, но признала необходимость его исполнения.

В опубликованном 7 ноября заявлении IIHF уточнила, что изучает условия возвращения российских команд, включая вопросы безопасности, финансовой устойчивости турниров и организации соревнований. Федерация намерена продолжить консультации с заинтересованными национальными ассоциациями, в том числе с Федерацией хоккея России.

Чемпионат мира 2027 года пройдёт в Германии. Основные матчи запланированы с 14 по 30 мая в Дюссельдорфе и Мангейме, а встреча открытия состоится 13 мая в Гельзенкирхене. Окончательная схема участия сборных после решения CAS пока не определена.