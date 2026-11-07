Финляндия намерена расширить ограничения на въезд граждан России и получить возможность не допускать в страну российских профессиональных спортсменов. Соответствующее предложение в ближайшее время подготовит Министерство иностранных дел, сообщила телерадиокомпания Yle.

Вопрос обсудили в пятницу президент Финляндии и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности. По итогам встречи глава МИД Элина Валтонен заявила в соцсети X, что ведомство разработает поправки к действующему принципиальному решению правительства о въезде россиян.

«Сегодня TP-UTVA рассмотрел вопрос о въезде граждан Российской Федерации в Финляндию. Министерство иностранных дел в срочном порядке готовит предложение об изменении принципиального решения Правительства о въезде россиян», — пишет Валтонен.

Премьер-министр Петтери Орпо подтвердил подготовку новых ограничений в интервью MTV и Iltalehti. Он напомнил, что в 2022 году Финляндия прекратила выдачу россиянам туристических виз, однако теперь власти хотят распространить ограничения и на профессиональных спортсменов. Орпо назвал полный запрет на въезд граждан России последовательным решением. При этом пока правительство рассматривает возможность введения дополнительных ограничений, а не объявляет о принятии окончательного решения.

Тема стала особенно актуальной из-за предстоящих соревнований с участием россиян. Уже на следующей неделе в Хельсинки должны пройти два матча НХЛ, в которых ожидаются российские хоккеисты. Кроме того, российских участников заявили на турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy 20–21 ноября и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке 27–29 ноября.

Напомним, дискуссия об ограничении участия российских спортсменов в соревнованиях обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить Россию к международным турнирам. В ответ Федерация хоккея Финляндии заявила, что национальная сборная не станет играть против российской команды, пока продолжается конфликт на Украине.