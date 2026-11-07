От хоккея до фигурного катания: Финляндия хочет закрыть въезд спортсменам из РФ
Yle: Финляндия подготовит запрет на въезд российских спортсменов
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Финляндия намерена расширить ограничения на въезд граждан России и получить возможность не допускать в страну российских профессиональных спортсменов. Соответствующее предложение в ближайшее время подготовит Министерство иностранных дел, сообщила телерадиокомпания Yle.
Вопрос обсудили в пятницу президент Финляндии и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности. По итогам встречи глава МИД Элина Валтонен заявила в соцсети X, что ведомство разработает поправки к действующему принципиальному решению правительства о въезде россиян.
«Сегодня TP-UTVA рассмотрел вопрос о въезде граждан Российской Федерации в Финляндию. Министерство иностранных дел в срочном порядке готовит предложение об изменении принципиального решения Правительства о въезде россиян», — пишет Валтонен.
Премьер-министр Петтери Орпо подтвердил подготовку новых ограничений в интервью MTV и Iltalehti. Он напомнил, что в 2022 году Финляндия прекратила выдачу россиянам туристических виз, однако теперь власти хотят распространить ограничения и на профессиональных спортсменов. Орпо назвал полный запрет на въезд граждан России последовательным решением. При этом пока правительство рассматривает возможность введения дополнительных ограничений, а не объявляет о принятии окончательного решения.
Тема стала особенно актуальной из-за предстоящих соревнований с участием россиян. Уже на следующей неделе в Хельсинки должны пройти два матча НХЛ, в которых ожидаются российские хоккеисты. Кроме того, российских участников заявили на турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy 20–21 ноября и этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке 27–29 ноября.
Напомним, дискуссия об ограничении участия российских спортсменов в соревнованиях обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить Россию к международным турнирам. В ответ Федерация хоккея Финляндии заявила, что национальная сборная не станет играть против российской команды, пока продолжается конфликт на Украине.
Ранее канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение властей Канады не допускать сборную России на молодёжный чемпионат мира, несмотря на вердикт Спортивного арбитражного суда. Он одобрил позицию премьер-министра Марка Карни и предположил, что её разделяют многие канадцы.