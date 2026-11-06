Проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года в Германии оказалось под угрозой из-за массового отказа национальных сборных играть против России. Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, участие российской команды в сложившихся условиях делает организацию турнира практически невозможной.

«Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», — сообщил Корнелиус на брифинге в Берлине.

По словам представителя кабмина, власти Германии уже провели переговоры с национальной хоккейной федерацией, Олимпийской спортивной конфедерацией и руководством Международной федерации хоккея (IIHF). Участники обсуждения пришли к выводу, что массовый отказ от матчей с россиянами создаёт серьёзные спортивные и финансовые проблемы.

Ситуацию осложняет и позиция спонсоров. Ряд коммерческих партнёров IIHF выступил против возвращения российской сборной на международные турниры и допустил отказ от дальнейшего сотрудничества. В результате организаторы столкнулись с риском потери финансирования чемпионата.

При этом правительство Германии пока не намерено отказываться от проведения мирового первенства. Как подчеркнул Корнелиус, власти поддерживают организаторов и рассчитывают найти решение, которое позволит сохранить утверждённые планы.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы позволить проводить турниры, как запланировано», — заявил представитель немецкого правительства.

Поводом для конфликта стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд отменил ограничения Международной федерации хоккея на участие российских сборных в соревнованиях сезона-2026/27. Однако несколько национальных федераций объявили, что не намерены проводить матчи против России, несмотря на вердикт арбитража.

Чемпионат мира должен пройти в Германии с 13 по 30 мая 2027 года. Окончательного решения об изменении места проведения, состава участников или отмене турнира пока не объявлено.