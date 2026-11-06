Польша стала восьмой европейской страной, выступившей против возвращения российских сборных на международные хоккейные турниры после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Польский хоккейный союз (PZHL) заявил, что считает восстановление участия россиян в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) преждевременным. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В польской федерации подчеркнули, что обстоятельства, из-за которых российские команды отстранили от международных соревнований в 2022 году, по её мнению, существенно не изменились. Союз поддержал другие национальные федерации, выступившие против возвращения России, и разделил опасения IIHF относительно безопасности участников и организации турниров.

«Мы считаем, что возвращение российских национальных команд к международным соревнованиям в нынешних условиях было бы преждевременным. Мы приветствуем чёткую позицию хоккейных федераций, публично выступивших против возвращения России в спорт», — говорится в заявлении организации.

При этом польская сторона признала полномочия CAS и необходимость соблюдения международного спортивного права. Однако в федерации подчеркнули, что судебные решения не лишают национальные хоккейные союзы права публично выражать собственную позицию по вопросам возвращения российских команд.

Ранее против допуска россиян выступили Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Латвия, Чехия и Австрия. Представители этих стран заявляли о нежелании проводить матчи с российской сборной на чемпионате мира 2027 года в Германии. Кроме того, Канада объявила об отказе выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодёжном мировом первенстве.

Польский хоккейный союз также призвал IIHF и национальные федерации продолжать работу по обеспечению безопасности международных соревнований. При этом организация не объявляла о бойкоте конкретного турнира, ограничившись официальным протестом против возвращения российских команд.

Напомним, Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям сезона-2026/27. Арбитраж отменил пять решений международной федерации, на основании которых российские команды оставались отстранёнными от чемпионатов мира. Позднее CAS разъяснил, что IIHF не представила достаточных доказательств для сохранения ограничений. Суд подчеркнул, что рассматривал спор исключительно с точки зрения применимых спортивных регламентов.