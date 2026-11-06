Франция отказалась от чемпионата мира по следж-хоккею, чтобы не играть с Россией
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Сборная Франции по следж-хоккею отказалась от участия в чемпионате мира в Мексике из-за допуска российской команды. Решение единогласно приняло руководство Французской федерации хоккея (FFHG), несмотря на то что отказ от турнира серьёзно отразится на спортсменах и тренерском штабе. Об этом организация сообщила на своём официальном сайте.
Мировое первенство в дивизионе C пройдёт с 8 по 13 декабря в Мехико под эгидой Международной федерации парахоккея (World Para Ice Hockey). Согласно первоначальному расписанию, сборные России и Франции должны были встретиться 10 декабря. Однако французские спортивные чиновники решили отказаться от соревнований, сославшись на невозможность обеспечить их надлежащее проведение в нынешних обстоятельствах.
«Исполнительный комитет федерации считает, что в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия, необходимые для обеспечения надлежащего проведения соревнований. Президент и члены исполнительного комитета выражают сожаление в связи с необходимостью принятия такого решения», — говорится в заявлении FFHG.
Во французской федерации признали, что отказ от чемпионата мира будет иметь серьёзные спортивные и личные последствия для хоккеистов и тренеров, которые готовились к турниру. При этом организация не намерена пересматривать своё решение и выразила обеспокоенность возвращением российских сборных на международную арену.
Особые опасения французских чиновников связаны с возможными изменениями системы проведения чемпионатов мира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). По мнению FFHG, возвращение России способно повлиять на распределение команд по дивизионам, порядок повышения в классе и участие женской сборной Франции в чемпионате мира элитного дивизиона в ноябре 2027 года.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября отменил ограничения на участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27. При этом IIHF выразила несогласие, но признала необходимость его исполнения. Позже семь европейских сборных заявили об отказе играть против России на ЧМ-2027: Швеция, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия, Дания и Австрия. Позднее к ним присоединилась Польша. При этом бойкотировать сам турнир они не намерены. Несмотря на протесты, CAS вновь выступил с заявлением, указав, что IIHF не доказала наличие оснований для недопуска российских сборных.