Сборная Франции по следж-хоккею отказалась от участия в чемпионате мира в Мексике из-за допуска российской команды. Решение единогласно приняло руководство Французской федерации хоккея (FFHG), несмотря на то что отказ от турнира серьёзно отразится на спортсменах и тренерском штабе. Об этом организация сообщила на своём официальном сайте.

Мировое первенство в дивизионе C пройдёт с 8 по 13 декабря в Мехико под эгидой Международной федерации парахоккея (World Para Ice Hockey). Согласно первоначальному расписанию, сборные России и Франции должны были встретиться 10 декабря. Однако французские спортивные чиновники решили отказаться от соревнований, сославшись на невозможность обеспечить их надлежащее проведение в нынешних обстоятельствах.

«Исполнительный комитет федерации считает, что в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия, необходимые для обеспечения надлежащего проведения соревнований. Президент и члены исполнительного комитета выражают сожаление в связи с необходимостью принятия такого решения», — говорится в заявлении FFHG.

Во французской федерации признали, что отказ от чемпионата мира будет иметь серьёзные спортивные и личные последствия для хоккеистов и тренеров, которые готовились к турниру. При этом организация не намерена пересматривать своё решение и выразила обеспокоенность возвращением российских сборных на международную арену.