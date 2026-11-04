Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек признал обоснованность решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккейных сборных на международные турниры. При этом бывший голкипер сборной Чехии обрушился с критикой на Международную федерацию хоккея (IIHF), обвинив её в неубедительном объяснении причин отстранения россиян. Об этом он заявил в интервью iSport.cz.

По словам Гашека, после изучения аргументов ему пришлось признать правоту судей. Хоккеист подчеркнул, что на протяжении четырёх лет предупреждал руководство IIHF о несостоятельности ссылок на угрозы безопасности. В частности, он неоднократно обсуждал эту проблему со старшим вице-президентом федерации Петром Бржизой, призывая организацию открыто говорить об истинных, по его мнению, причинах ограничений.

Гашек убеждён, что выбранная федерацией аргументация лишь запутала хоккейное сообщество и в конечном счёте не выдержала судебного разбирательства. Вместе с тем спортсмен по-прежнему выступает против возвращения российских команд и считает, что запрет на их участие в соревнованиях должны закрепить законодатели отдельных государств.

Напомним, 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира 2027 года, включая взрослые, молодёжный и юниорские турниры. Международная федерация признала обязательность вердикта, но выразила с ним несогласие. 4 ноября организация вновь предупредила о препятствиях для возвращения россиян. Среди них — визовые ограничения, сложности с логистикой, обеспечением безопасности и пересмотром уже утверждённых форматов соревнований.