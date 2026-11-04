Возвращение российских хоккейных сборных на международные турниры столкнулось с серьёзными препятствиями, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Международная федерация хоккея (IIHF) предупредила о сложностях с визами, безопасностью и организацией соревнований, до начала некоторых из которых остаются считаные недели. Об этом заявили в пресс-службе организации по итогам заседания совета федерации.

В IIHF подчеркнули, что по-прежнему не согласны с вердиктом CAS, обязавшим допустить российские команды к международным соревнованиям. При этом федерация изучает возможные сценарии возвращения сборных и последствия изменения уже утверждённых планов проведения чемпионатов.

Одной из главных проблем стала необходимость согласовывать въезд российских спортсменов в страны, принимающие турниры. Организаторам также предстоит пересмотреть меры безопасности, логистику и форматы соревнований. Ситуацию осложняет нехватка времени на подготовку, поскольку ближайшие чемпионаты стартуют уже в конце декабря.

В федерации считают, что арбитраж недооценил масштаб последствий своего решения и трудности, с которыми придётся столкнуться всем участникам. Сейчас IIHF ведёт консультации с национальными хоккейными федерациями, организационными комитетами и властями принимающих государств.

Поводом для нового обсуждения стал вердикт CAS от 30 октября. Тогда Life.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира 2027 года, включая взрослые, молодёжные и юниорские соревнования.

Российские команды не выступают на турнирах международной федерации с февраля 2022 года. В январе 2026-го IIHF сохранила ограничения на следующий сезон, объяснив это вопросами безопасности. Однако дисциплинарный орган федерации отменил соответствующее решение и потребовал нового рассмотрения. В июле совет IIHF вновь отказал россиянам в участии в большинстве чемпионатов, после чего Федерация хоккея России обратилась в CAS.

По итогам разбирательства арбитраж поддержал требования российской стороны. Международная федерация признала обязательность постановления, но указала, что его исполнение потребует пересмотра календарей, состава участников и порядка проведения соревнований.

Дополнительные трудности возникли из-за позиции ряда европейских стран. Хоккейные федерации Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Латвии и Чехии выступили против возвращения России. Некоторые из них заявили, что не намерены проводить матчи с российской сборной. При этом команды этих государств не планируют отказываться от участия в остальных встречах чемпионата.

В Германии, которая должна принять взрослый чемпионат мира с 14 по 30 мая 2027 года, рассматривают даже возможность отказа от организации турнира. Председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц предупредил о дополнительных расходах на безопасность и финансовых рисках. По его словам, окончательное решение будет зависеть в том числе от позиции немецкого правительства и дальнейших шагов IIHF.

Особенно остро вопрос стоит перед молодёжным чемпионатом мира в Канаде. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Подготовка к соревнованиям уже находится на заключительном этапе, а состав участников и расписание были сформированы без российской команды.