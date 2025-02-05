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Регион
5 февраля, 10:51
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«Хватит врать людям»: Чешский вратарь Гашек обвинил IIHF во лжи из-за сборной России

Гашек поддержал отстранение РФ и призвал IIHF не лгать о причинах этого решения

Доминик Гашек. Обложка © Getty Images / Martin Rous

Доминик Гашек. Обложка © Getty Images / Martin Rous

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Доминик Гашек, обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в обмане относительно причин, по которым российская сборная была отстранена от ЧМ-2026. Свою претензию он написал в соцсети X.

«IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» — пояснил Гашек.

Кроме того, олимпийский чемпион выразил одобрение IIHF за продление санкций против российских спортсменов, отметив, что это «поможет спасти множество жизней».

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Напомним, что ранее IIHF продлила отстранение российской сборной от участия в чемпионатах мира по хоккею. Таким образом, «Красная машина» пропустит ЧМ 2025 и 2026 года. В Федерации Хоккея РФ заявили, что будут оспаривать это решение. Там отметили, что IIHF может пересмотреть своё решение при условии завершения СВО.

Дарья Нарыкова
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