«Хватит врать людям»: Чешский вратарь Гашек обвинил IIHF во лжи из-за сборной России

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Доминик Гашек, обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в обмане относительно причин, по которым российская сборная была отстранена от ЧМ-2026. Свою претензию он написал в соцсети X.

«IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» — пояснил Гашек.