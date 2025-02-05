«Хватит врать людям»: Чешский вратарь Гашек обвинил IIHF во лжи из-за сборной России
Гашек поддержал отстранение РФ и призвал IIHF не лгать о причинах этого решения
Доминик Гашек. Обложка © Getty Images / Martin Rous
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Доминик Гашек, обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в обмане относительно причин, по которым российская сборная была отстранена от ЧМ-2026. Свою претензию он написал в соцсети X.
«IIHF, хватит врать людям! Есть только одна причина, по которой россиянам не разрешают участвовать в соревнованиях. Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации! А этого мы допустить не можем!» — пояснил Гашек.
Кроме того, олимпийский чемпион выразил одобрение IIHF за продление санкций против российских спортсменов, отметив, что это «поможет спасти множество жизней».
Напомним, что ранее IIHF продлила отстранение российской сборной от участия в чемпионатах мира по хоккею. Таким образом, «Красная машина» пропустит ЧМ 2025 и 2026 года. В Федерации Хоккея РФ заявили, что будут оспаривать это решение. Там отметили, что IIHF может пересмотреть своё решение при условии завершения СВО.