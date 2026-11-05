Международная федерация хоккея (IIHF) не представила достаточных доказательств, обосновывающих недопуск российских сборных к соревнованиям. Об этом вновь заявила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS), отреагировав на критику решения о возвращении россиян.

Арбитражная коллегия проверила, соответствовали ли решения IIHF от июля 2026 года уставам и регламентам организации. Суд пришёл к выводу, что федерация не доказала наличие правовых оснований для сохранения ограничений.

«Коллегия пришла к выводу, что IIHF не представила достаточных доказательств для обоснования правовых оснований, препятствующих участию российских команд», — говорится в заявлении.

В CAS также приняли к сведению неоднозначную реакцию хоккейных федераций на решение от 30 октября. При этом суд подчеркнул, что как независимый орган спортивного арбитража принимает решения исключительно на основе правовой сути апелляции, доводов и доказательств сторон.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября отменил ограничения на участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27. При этом IIHF выразила несогласие, но признала необходимость его исполнения. Позже семь европейских сборных заявили об отказе играть против России на ЧМ-2027: Швеция, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия, Дания и Австрия. При этом бойкотировать сам турнир они не намерены.