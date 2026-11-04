Отказ европейских хоккейных сборных выходить на лёд против команды России на чемпионате мира 2027 года не обязательно является дискриминацией. В ООН допустили, что подобные действия могут рассматриваться как форма политического протеста и реализация права на свободу выражения мнения. При этом международная организация признала, что не располагает достаточной информацией о мотивах национальных федераций.

Такую позицию изложили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), отвечая на запрос ТАСС о соответствии бойкота международно-правовым нормам. Представители управления пояснили, что принципиальное значение имеет причина отказа от матчей: направлен ли он против конкретных спортсменов из-за их национальности или является выражением политической позиции.

«Если их отказ носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения, которое является одним из основных прав в соответствии с международным правом», — говорится в ответе УВКПЧ.

Вместе с тем в организации напомнили, что международное право предусматривает защиту от дискриминации. Однако оценить действия европейских хоккейных ассоциаций однозначно там пока не могут: представители управления подчеркнули, что не получили сведений, позволяющих установить реальные причины бойкота. Таким образом, ООН не вынесла окончательного заключения о правомерности действий федераций.

«Принцип недискриминации является краеугольным камнем международного права в области прав человека», — подчеркнули в управлении.

В УВКПЧ также добавили, что не располагают «достаточной информацией о причинах, по которым федерации приняли такое решение».

Напомним, речь идёт о планах ряда национальных хоккейных ассоциаций Европы отказаться от матчей против российской сборной на чемпионате мира 2027 года. Вопрос об участии российских команд в международных турнирах обострился после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего ограничения IIHF для российских сборных на сезон-2026/27.

Ранее Life.ru писал, что главный спонсор чемпионата мира по хоккею 2027 года, чешская компания Škoda, пригрозила пересмотреть своё участие в турнире в случае возвращения российской сборной. Представитель автопроизводителя Ива Повольна заявила, что возможное выступление команды России противоречит ценностям, которых компания придерживается уже много лет. При этом Škoda, остающаяся главным спонсором мирового первенства с 1993 года, пока не объявила о полном прекращении сотрудничества.