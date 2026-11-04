Чешский автопроизводитель Škoda может пересмотреть своё участие в качестве главного спонсора чемпионата мира по хоккею 2027 года, если на турнир вернётся сборная России. Об этом заявила представитель коммуникационного отдела компании Ива Повольна, сообщает Sport.cz.

«Мы не разделяем решение CAS об участии российских национальных сборных в соревнованиях IIHF. Мы считаем возвращение российской сборной на чемпионат мира несовместимым с ценностями, которые мы давно отстаиваем. Если российская национальная сборная примет участие в чемпионате мира, мы пересмотрим наше участие в турнире и предпримем дальнейшие шаги», — заявила представитель компании.

Škoda является главным спонсором мирового хоккейного первенства с 1993 года. При этом компания пока не объявила об окончательном прекращении сотрудничества, но ультиматум объявила после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд отменил ограничения Международной федерации хоккея (IIHF), препятствовавшие участию российских сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27, включая мужской чемпионат мира в Германии.