Сразу шесть европейских сборных отказались выходить на лёд против России на чемпионате мира по хоккею 2027 года в Германии. Речь идёт о командах Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании. При этом бойкотировать сам турнир эти страны не намерены, следует из заявления Чешского хоккейного союза и сообщений других национальных федераций.

Последней к бойкоту присоединилась Чехия. Президент местного хоккейного союза Алоис Гадамчик подтвердил, что национальная команда поддержит позицию остальных пяти стран и не станет проводить матчи с россиянами. Ранее чешская федерация собиралась определить дальнейшие действия на заседании исполкома, однако объявила о своём решении раньше.

Одной из первых об отказе играть со сборной России заявила Норвегия. Федерация объяснила свою позицию опасениями за безопасность и психологическое состояние хоккеистов, тренеров и их семей. Шведский хоккейный союз также подтвердил бойкот, подчеркнув, что остальные встречи чемпионата его сборная проведёт по расписанию.

«Наша позиция остаётся неизменной. Мы вместе с несколькими другими странами договорились сообщить об этом решении совместно», — заявил председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

Аналогичную позицию заняли Дания, Финляндия и Латвия. Причём в последней запрет на проведение матчей против российских и белорусских сборных закреплён законодательно. В результате шесть из 16 участников предстоящего мирового первенства выступили против возможных встреч с россиянами.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября отменил ограничения на участие российских сборных в турнирах сезона-2026/27. Ранее Life.ru сообщал, что IIHF выразила несогласие с этим решением, но признала необходимость его исполнения. Международной федерации предстоит согласовать состав участников, календарь соревнований и меры безопасности. При этом фактическое возвращение россиян на чемпионаты ещё не оформлено.