Захарова: Отказ Канады в визах хоккеистам РФ грубо нарушает Олимпийскую хартию
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира является грубым нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение канадского правительства не допустить спортсменов из РФ на международный турнир.
«Правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея», — говорится в опубликованном ответе Захаровой.
Представитель МИД напомнила о пункте 87 регламента Международной федерации хоккея (IIHF). Согласно этому положению, страна — организатор соревнований обязуется оказывать необходимое содействие всем участвующим командам в получении въездных виз.
«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», — подчеркнула Захарова.
Поводом для заявления стала позиция канадских властей, объявивших о намерении не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под национальной символикой. Карни отдельно заявил, что сборная России не сыграет на молодёжном чемпионате мира, который пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.
При этом 30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным турнирам сезона-2026/27. Международная федерация выразила несогласие с вердиктом и предупредила о сложностях его исполнения, включая визовые вопросы, обеспечение безопасности и организацию соревнований.