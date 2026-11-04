Отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира является грубым нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение канадского правительства не допустить спортсменов из РФ на международный турнир.

«Правительство Марка Карни публично заявляет о намерении демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров Международной федерации хоккея», — говорится в опубликованном ответе Захаровой.

Представитель МИД напомнила о пункте 87 регламента Международной федерации хоккея (IIHF). Согласно этому положению, страна — организатор соревнований обязуется оказывать необходимое содействие всем участвующим командам в получении въездных виз.

«Подобные действия также являются грубым нарушением Олимпийской хартии», — подчеркнула Захарова.