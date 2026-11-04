Поедут с нейтральным флагом? В Канаде обсудят допуск сборной России на МЧМ после решения властей
Федерация хоккея Канады обсудит допуск россиян после отказа выдавать им визы
Обложка © Федерация хоккея России
Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) намерена обсудить дальнейшие действия по участию российских хоккеистов в международных турнирах на территории страны. Решение будет приниматься с учётом позиции правительства, выступившего против допуска спортсменов из России и Белоруссии под национальной символикой. Об этом организация сообщила в соцсети X.
В федерации поблагодарили канадские власти за твёрдую позицию по этому вопросу. Представители Hockey Canada подчеркнули, что правительство намерено препятствовать участию российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях на территории страны под национальными флагами и другой государственной символикой.
Руководство организации планирует провести заседание совета директоров на этой неделе. На встрече участники определят дальнейшие шаги с учётом решения федеральных властей.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Канады Марк Карни объявил об отказе выдавать российским хоккеистам визы для участия в молодёжном чемпионате мира. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. Глава правительства подчеркнул, что Оттава принимает это решение самостоятельно, несмотря на позицию других стран.