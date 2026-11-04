Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) намерена обсудить дальнейшие действия по участию российских хоккеистов в международных турнирах на территории страны. Решение будет приниматься с учётом позиции правительства, выступившего против допуска спортсменов из России и Белоруссии под национальной символикой. Об этом организация сообщила в соцсети X.

В федерации поблагодарили канадские власти за твёрдую позицию по этому вопросу. Представители Hockey Canada подчеркнули, что правительство намерено препятствовать участию российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях на территории страны под национальными флагами и другой государственной символикой.

Руководство организации планирует провести заседание совета директоров на этой неделе. На встрече участники определят дальнейшие шаги с учётом решения федеральных властей.