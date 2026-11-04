Российские хоккеисты могут пропустить ещё один крупный международный турнир, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда в пользу допуска отечественных команд. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что молодёжная сборная России не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в стране на рубеже 2026 и 2027 годов.

Глава канадского правительства подтвердил, что решение касается непосредственно молодёжного первенства. Турнир запланирован на период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Матчи примут два канадских города — Эдмонтон и Ред-Дир.

«Если говорить именно о молодёжном чемпионате, то российской команды там не будет», — заявил Карни журналистам.

При этом позиция канадских властей распространяется не только на молодёжную сборную России. Премьер-министр отдельно подчеркнул, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине.

«Пока это продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны здесь, в Канаде», — добавил глава правительства.

Заявление Карни прозвучало на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который в прошлую пятницу обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские команды к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. Однако решение суда уже вызвало новую волну разногласий внутри европейского хоккейного сообщества.