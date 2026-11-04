Сборная Австрии по хоккею отказалась выходить на лёд против команды России на чемпионате мира 2027 года в Германии. Об этом сообщил управляющий директор Федерации хоккея Австрии Александр Хельвиг, подчеркнув, что позиция национальной команды может измениться до начала турнира.

«Наша позиция довольно ясна: пока продолжается конфликт, мы выступаем против участия России в международных хоккейных турнирах. На данный момент мы ни в коем случае не будем играть с Россией. Впрочем, до мая ситуация, конечно, ещё может измениться», — приводит слова Хельвига австрийский телеканал ORF.

Таким образом, Австрия стала седьмой европейской страной, выступившей против проведения матчей с российской сборной. Ранее аналогичную позицию заняли Финляндия, Швеция, Чехия, Норвегия, Дания и Латвия. При этом от участия в самом чемпионате эти команды отказываться не собираются.

Ранее шесть европейских сборных отказались играть против России на чемпионате мира по хоккею 2027 года. Речь идёт о командах Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании. При этом бойкотировать сам турнир они не намерены. Ситуация осложнила подготовку мирового первенства: Федерация хоккея Германии даже допустила отказ от его проведения из-за дополнительных расходов на безопасность и финансовых рисков.

Поводом для протестов стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который 30 октября отменил ограничения на участие российских хоккейных сборных в международных соревнованиях. Суд счёл, что Международная федерация хоккея (IIHF) не представила достаточных доказательств для продления отстранения по соображениям безопасности.