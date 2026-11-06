Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение властей Канады не допускать сборную России на молодёжный чемпионат мира, несмотря на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS). Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли одобрил позицию премьер-министра Марка Карни и предположил, что её разделяют многие канадцы. Об этом сообщает The Canadian Press.

«Молодец. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же», — сказал Гретцки, комментируя заявление главы правительства.

Слова хоккеиста прозвучали 6 ноября на церемонии в Зале хоккейной славы в Торонто. Мероприятие было посвящено переименованию ресурсного центра в честь его покойного отца Уолтера Гретцки. Спортсмен отметил, что понимает позицию канадского премьера.

Ранее Карни объявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступать за свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине. В частности, ограничения затронут молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

При этом 30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) восстановить допуск российских сборных к международным соревнованиям. Суд пришёл к выводу, что федерация не представила достаточных доказательств для сохранения ограничений.

Однако решение арбитража не гарантирует российским хоккеистам возможность въезда в Канаду. Местные власти намерены использовать визовые ограничения, чтобы не допустить участия команды.