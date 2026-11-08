Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в предварительное расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года, заменив ею команду Норвегии. При этом сборная Швейцарии уже объявила, что откажется выходить на матч против российских хоккеистов. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Согласно обновлённому плану, российская молодёжная сборная займёт десятое место в рейтинге участников турнира и выступит в группе B. Норвегия, которую россияне заменят в расписании, будет переведена в дивизион IA.

Первым соперником России на турнире должна стать Швейцария. Встреча запланирована на 27 декабря, однако швейцарская федерация заявила, что её хоккеисты на лёд против россиян не выйдут. При этом от участия в чемпионате мира команда отказываться не намерена.

Изменения в расписании последовали за решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд обязал IIHF восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27. Международная федерация приступила к выполнению постановления и разослала национальным ассоциациям скорректированный календарь.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. При этом вопрос участия российских хоккеистов остаётся связан с позицией принимающей стороны. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские спортсмены не смогут выступить на турнире.