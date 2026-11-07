Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал канадского хоккеиста Уэйна Гретцки отказаться от прозвища «Великий» после его высказываний о российских спортсменах. Легенду НХЛ возмутила не позиция Канады, а российскую сторону — поддержка Гретцки решения не выдавать визы молодым хоккеистам из России. Об этом Фетисов заявил в беседе с ТАСС.

«Ужасно то, что он сказал, ещё опираясь и на мнение народа Канады. Не знаю, что его сподвигло такое сказать. Это пропаганда, серьезное коверкание мозгов. Мы мальчишками играли друг против друга на молодёжном чемпионате мира, откуда он, по большому счёту, начал свою карьеру», — сказал Фетисов.

По словам прославленного советского хоккеиста, запрет на участие в международных соревнованиях прежде всего бьёт по молодым спортсменам, для которых выступление на чемпионате мира может стать исполнением мечты.

«Не давать визы, чтобы ребята не могли играть, — это полный зашквар, если честно. Их можно не любить, высказывать свою позицию, но запрещать молодым ребятам, у которых мечта сыграть на чемпионате мира... За это его точно нужно попросить прозвище «Великий» сдать в архив», — добавил он.

Поводом для резкой реакции стали слова Гретцки, который поддержал премьер-министра Канады Марка Карни. Глава правительства ранее заявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои страны на соревнованиях в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Решение Оттавы осложнило перспективы участия сборной России, несмотря на недавний вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), предписавшего вернуть российские команды к международным соревнованиям.