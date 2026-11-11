Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уверен, что хоккейные болельщики хотели бы увидеть сборную России на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Так хоккеист прокомментировал решение канадских властей не выдавать российским спортсменам визы для участия в турнире, сообщает Ottawa Citizen.

«Я не знаю, как всё сложится, но я почти уверен, что, если бы вы спросили болельщиков, они бы сказали, что хотят видеть лучших игроков и молодых хоккеистов, которые станут будущими звёздами, будущими игроками НХЛ. Но это не от нас зависит», — заявил Овечкин, комментируя позицию премьер-министра Канады Марка Карни.

Российский нападающий подчеркнул, что для любого спортсмена выступление за национальную команду имеет особое значение. По его словам, хоккеисты стремятся представлять свою страну независимо от уровня соревнований.

«Как спортсмен, ты хочешь представлять свою страну. Не важно, чемпионат мира это, Олимпийские игры или чемпионат Европы, ты просто хочешь выйти на площадку, играть и представлять свою страну», — добавил Овечкин.

Молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября Международная федерация хоккея (IIHF) начала процедуру возвращения российских сборных на международные турниры. В обновлённом расписании молодёжного первенства Россия заняла место Норвегии, однако её фактическое участие пока остаётся под вопросом.

Ранее Life.ru сообщал, что член совета IIHF и президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон предложил России добровольно отказаться от участия в молодёжном ЧМ-2027. По его словам, такой шаг помог бы избежать организационных сложностей, возникших после решения CAS о допуске российских хоккеистов. При этом несколько европейских сборных уже заявили о нежелании выходить на лёд против команды России.