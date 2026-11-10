В Международной федерации хоккея (IIHF) рассчитывают, что Россия может добровольно отказаться от участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года, несмотря на решение спортивного арбитража в её пользу. Такую возможность допустил президент Федерации хоккея Швеции и член совета IIHF Андерс Ларссон. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

«Сейчас я не думаю, что какие-либо решения невозможны. Важно, чтобы мы пытались найти другие пути для дальнейшего развития. Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», — заявил Ларссон.

Ситуация вокруг возвращения России в международный хоккей обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Арбитраж обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона-2026/27, включая молодёжное первенство.

Международная федерация заявила, что не согласна с решением суда, однако обязана его выполнить. При этом в IIHF предупредили о серьёзных организационных трудностях, связанных с изменением состава участников, календаря матчей и обеспечением безопасности.

Дополнительную проблему создала позиция ряда европейских хоккейных федераций. Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Латвия и другие страны выступили против возвращения российских хоккеистов. Некоторые национальные команды объявили, что не намерены выходить на лёд против России, хотя от самого участия в турнирах отказываться не собираются.

Молодёжный чемпионат мира 2027 года пройдёт с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. В предварительно скорректированном расписании сборная России заняла место Норвегии, однако окончательные условия её участия остаются предметом обсуждений.

Ранее Life.ru сообщал, что Федерация хоккея России получила от IIHF уведомление о включении российской молодёжки в число участников чемпионата мира. Соответствующие изменения уже были направлены национальным федерациям.