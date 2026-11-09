Федерация хоккея России (ФХР) получила от Международной федерации хоккея (IIHF) уведомление о включении молодёжной сборной в число участников ЧМ 2027 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

«В Федерации хоккея России получили такое уведомление», — рассказал собеседник агентства.

Ещё 8 ноября стало известно, что IIHF направила национальным федерациям обновлённое расписание турнира с участием российских хоккеистов. В новом календаре сборная России занимает место Норвегии, которую переводят в первый дивизион. Первым соперником россиян должна стать команда Швейцарии, встреча запланирована на 27 декабря.

Молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Если российская команда всё же выйдет на лёд, турнир станет для неё первым официальным международным первенством под эгидой IIHF после отстранения в 2022 году.