ФХР получила от IIHF уведомление об участии сборной РФ в молодёжном ЧМ
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Федерация хоккея России (ФХР) получила от Международной федерации хоккея (IIHF) уведомление о включении молодёжной сборной в число участников ЧМ 2027 года. Об этом ТАСС сообщил источник.
«В Федерации хоккея России получили такое уведомление», — рассказал собеседник агентства.
Ещё 8 ноября стало известно, что IIHF направила национальным федерациям обновлённое расписание турнира с участием российских хоккеистов. В новом календаре сборная России занимает место Норвегии, которую переводят в первый дивизион. Первым соперником россиян должна стать команда Швейцарии, встреча запланирована на 27 декабря.
Молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Если российская команда всё же выйдет на лёд, турнир станет для неё первым официальным международным первенством под эгидой IIHF после отстранения в 2022 году.
Ранее Life.ru сообщал, что IIHF уведомила Норвегию об исключении из предварительного состава молодёжного ЧМ. Норвежская федерация подтвердила получение соответствующего уведомления, а изменения связала с решением CAS от 30 октября, после которого международная федерация начала процедуру возвращения России.