Норвежская молодёжная сборная по хоккею лишилась места в предварительном составе элитного дивизиона чемпионата мира 2027 года из-за возвращения России. Международная федерация хоккея (IIHF) направила национальной ассоциации уведомление о пересмотре состава участников турнира. Согласно новому расписанию, российские хоккеисты займут десятое место в рейтинге, а норвежцев переведут в дивизион IA. Об этом сообщил Норвежский хоккейный союз (NIHF).

Генеральный секретарь NIHF Петтер Сальстен признал, что международная федерация вынуждена исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако выразил надежду на пересмотр ситуации. По его словам, руководство норвежского хоккея рассчитывает получить дополнительные разъяснения от IIHF в ближайшие дни.

«Власти Канады ясно дали понять, что российским игрокам не выдадут визы для участия в молодёжном чемпионате мира. Кроме того, несколько стран объявили, что не будут участвовать в турнире или играть против России. Поэтому мы надеемся, что последнее слово относительно нашего участия ещё не сказано», — заявил Сальстен.

Основанием для изменения состава участников стал вердикт CAS от 30 октября, отменивший ограничения на выступление российских сборных в соревнованиях сезона-2026/27. IIHF выразила несогласие с решением арбитража, но приступила к его исполнению. При этом федерация должна согласовать с организаторами вопросы безопасности, получения виз и изменения календаря.

Как ранее сообщал Life.ru, в скорректированном расписании россиянам уже назначили первый матч против Швейцарии на 27 декабря. Однако швейцарская хоккейная федерация объявила, что её команда не выйдет на лёд против российской сборной. При этом от остальных встреч мирового первенства швейцарцы отказываться не намерены.

Молодёжный чемпионат мира должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. В опубликованном на сайте IIHF общем расписании пока сохраняется Норвегия, поскольку изменения ещё не получили окончательного оформления.

Между тем Life.ru выяснил, какие санкции могут грозить сборной Швейцарии за отказ играть против российских хоккеистов. Согласно регламенту IIHF, неявка на матч без уважительной причины предусматривает техническое поражение со счётом 0:5. Кроме того, команду могут дисквалифицировать с турнира, если обстоятельства отказа находились под её контролем. Вопрос о применении санкций рассматривают уполномоченные органы федерации, а принятое решение может быть обжаловано.