Молодёжной сборной Швейцарии по хоккею может грозить дисквалификация с чемпионата мира 2027 года за отказ играть против России. Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), команда, не явившаяся на матч без уважительной причины, рискует не только получить техническое поражение, но и лишиться права продолжать выступление на турнире.

Пункт 10.3 устава IIHF предусматривает, что неявка команды на игру приводит к присуждению сопернику победы со счётом 5:0. Кроме того, коллектив подлежит дисквалификации, если обстоятельства отказа находились под его контролем. Такое решение может быть обжаловано в директорате турнира.

В статье 73.3 правил IIHF также прописана процедура отказа от выхода на лёд. Если хоккеисты не начинают встречу в течение пяти минут после соответствующего требования арбитра, матч признаётся проигранным, а обстоятельства передаются на рассмотрение уполномоченным органам.

Федерация хоккея Швейцарии 7 ноября объявила, что её молодёжная сборная не станет играть с россиянами из-за продолжающегося конфликта на Украине. При этом швейцарцы намерены участвовать в остальных матчах чемпионата и не собираются отказываться от турнира целиком.

Согласно скорректированному расписанию, направленному IIHF национальным федерациям после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия должна заменить Норвегию в группе B. Матч против Швейцарии запланирован на 27 декабря. Однако в общедоступном календаре соревнований пока по-прежнему значится норвежская сборная.

В IIHF сообщили, что продолжают работу над реализацией решения CAS. Федерация намерена провести консультации с заинтересованными национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для согласования условий возвращения российских команд.

Ранее Life.ru рассказывал, что IIHF включила сборную России в скорректированное расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года вместо Норвегии. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. В группе B, помимо России и Швейцарии, должны выступить команды Канады, Чехии и Латвии.