Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила взрослую и молодёжную сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира 2027 года. Решение принято после повторного рассмотрения заявки Белорусской федерации хоккея. Об этом говорится в официальном релизе IIHF.

По итогам рассмотрения IIHF оставила ограничения для двух соревнований — мужского чемпионата мира и молодёжного первенства 2027 года. Таким образом, белорусские хоккеисты не смогут выступить на этих турнирах.

При этом запрет не распространяется на все возрастные категории и соревнования. Ранее федерация одобрила возвращение белорусских команд на мужской юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет, а также на женские турниры в отдельных дивизионах. В IIHF подчеркнули, что возвращение сборных должно проходить постепенно, с учётом вопросов безопасности.

Вопрос участия российских хоккеистов в международных соревнованиях тем временем получил отдельное развитие. Ранее Life.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил ограничения на участие сборных России в турнирах сезона-2026/27. Соответствующее решение было принято 30 октября.

Однако его исполнение столкнулось с трудностями. Как писал Life.ru, Международная федерация хоккея заявила о проблемах с визами, логистикой и пересмотром форматов соревнований. В организации указали, что до начала некоторых турниров осталось слишком мало времени для изменения уже утверждённых планов.