Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в скорректированное расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года. Российские хоккеисты заменят команду Норвегии, которая перейдёт в группу А первого дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

«Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займёт 10-е место в рейтинге молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», — говорится в сообщении.

Первым соперником российской молодёжки должна стать Швейцария. Встреча запланирована на воскресенье, 27 декабря. Однако швейцарская федерация 7 ноября заявила, что её сборная не выйдет на лёд против россиян. При этом от участия в самом турнире Швейцария не отказывается.

Изменения в расписании последовали за решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, который обязал IIHF восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях. Ранее федерация сохраняла ограничения, действовавшие с 2022 года, ссылаясь на вопросы безопасности.

Несмотря на решение суда, возвращение российских хоккеистов сопровождается разногласиями. Против выступили представители нескольких европейских федераций. Премьер-министр Канады Марк Карни также заявил, что российским спортсменам не разрешат участвовать в молодёжном первенстве, которое пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

В IIHF признали, что исполнение вердикта CAS требует решения организационных вопросов, включая получение виз, пересмотр календаря и обеспечение безопасности команд. При этом в общедоступном расписании на сайте федерации пока сохраняется прежний состав участников с Норвегией.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Германии пытаются найти способ не допустить российскую сборную на чемпионат мира по хоккею 2027 года. По информации Bild, Берлин обсуждал с IIHF возможные ограничения на въезд российских игроков, опасаясь бойкота соревнований со стороны других европейских команд. Ранее Немецкая хоккейная федерация также допустила отказ от проведения турнира из-за дополнительных расходов на безопасность и финансовых рисков.