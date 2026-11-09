Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) включить сборную России в обновлённое расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года вместо команды Норвегии. Украинский министр назвал произошедшее позором и потребовал отменить решение.

Сибига обрушился с критикой на руководство IIHF, заявив, что возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям «способствует оправданию действий Москвы». Более того, дипломат заподозрил Россию во влиянии на решение спортивных чиновников, однако доказательств своих предположений не привёл.

«Такое решение вызывает серьёзные подозрения относительно возможного влияния Москвы на его принятие», — заявил глава украинского МИД.

На этом Сибига не остановился. Он призвал другие страны бойкотировать участие России в молодёжном чемпионате мира, а также потребовал прекратить международное финансирование IIHF. По его мнению, российские хоккеисты не должны возвращаться на международный лёд.

Причиной для недовольства Киева стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд отменил ограничения на участие российских сборных в международных турнирах, после чего IIHF приступила к пересмотру состава участников соревнований. В обновлённом расписании молодёжного ЧМ россияне заняли место Норвегии.

При этом окончательное участие российской сборной в турнире пока остаётся под вопросом. Власти Канады, где пройдёт чемпионат, заявили о намерении не выдавать визы российским хоккеистам. Сама IIHF также указала на необходимость решения организационных вопросов.

Ранее Life.ru сообщал, что IIHF подтвердила включение российской сборной в расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года. Первым соперником россиян должна стать Швейцария, однако её хоккейная федерация уже объявила об отказе выходить на лёд против российской команды.