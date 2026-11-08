Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк выступил за возвращение российских хоккеистов на международную арену. По его словам, спортивные соревнования должны объединять людей, а не становиться инструментом политического противостояния. Такое мнение он выразил в эфире телеканала TA3.

«Решительно и точно [хоккеисты РФ] должны участвовать в [международных] соревнованиях. У спорта и культуры не должно быть границ. Они обязаны сближать людей и создавать им одинаковые условия», — заявил Гуляк.

Ранее словацкий министр приветствовал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении участия российских сборных в международных турнирах. При этом он отмечал, что возвращение хоккеистов на лёд потребует решения организационных вопросов со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и устроителей соревнований.

Аналогичную позицию занял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он поддержал постановление CAS и выразил убеждение, что исключение российских команд снижает ценность международных турниров. По словам главы правительства, борьба за медали должна предполагать соперничество с сильнейшими хоккеистами мира.

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России, отменив решения IIHF, препятствовавшие участию российских сборных в международных соревнованиях сезона-2026/27. При этом ряд европейских федераций выступил против возвращения россиян.

Ранее Life.ru рассказывал, что IIHF подтвердила включение сборной России в расписание молодёжного чемпионата мира 2027 года. Российская команда должна заменить Норвегию, а её первым соперником 27 декабря станет Швейцария. Однако швейцарская федерация уже заявила, что отказывается проводить матч против россиян.