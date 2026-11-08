Мировой хоккей оказался в тупиковой ситуации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных на международные турниры. Ряд стран выступил против допуска россиян и пригрозил бойкотом матчей с ними, поставив Международную федерацию хоккея (IIHF) перед непростым выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать», — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для разногласий стало решение CAS от 30 октября, обязывающее IIHF восстановить участие российских хоккеистов в международных соревнованиях. Суд установил, что федерация не представила достаточных доказательств для сохранения ограничений, действовавших с 2022 года.

Однако возвращение россиян вызвало резкую реакцию нескольких национальных федераций. Швеция, Финляндия, Чехия, Норвегия, Дания и Латвия объявили, что не намерены проводить матчи против российской сборной. При этом от участия в самих чемпионатах эти страны отказываться не собираются.

Против допуска россиян выступила и Канада. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что российская команда не сможет принять участие в молодёжном чемпионате мира, который стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире. В IIHF признали сложности, связанные с визами, безопасностью и организацией турниров, и начали консультации с национальными федерациями.

К бойкоту присоединяются и другие хоккейные ассоциации. Как сообщал Life.ru, Швейцария отказалась играть против сборной России на молодёжном чемпионате мира 2027 года. Решение было принято после включения российских хоккеистов в обновлённое расписание турнира. При этом швейцарская команда намерена продолжить выступление в остальных матчах первенства.