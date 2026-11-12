Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал отказ Канады выдавать визы российским хоккеистам «нацизмом XXI века». По его словам, Москва намерена добиваться переноса молодёжного чемпионата мира в другую страну либо полной отмены турнира. Об этом глава ведомства заявил в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Дегтярёв рассказал о планах Москвы добиваться переноса МЧМ. Видео © Юнашев LIVE

«Мы ждали юридического объявления, чтобы подать все жалобы в инстанции. Мы требуем или перенести в другую страну, или не проводить его вовсе», — подчеркнул Дегтярёв.

По словам министра, турнир могли бы принять Россия, Словакия или США.

Причиной для заявления стало решение канадских властей не допускать российских хоккеистов к молодёжному чемпионату мира. Турнир запланирован на период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее Правительство Канады уведомило Международную федерацию хоккея (IIHF) и национальную хоккейную федерацию о намерении отказать россиянам в участии в соревнованиях. Согласно сообщениям СМИ, ограничения затронут даже игроков, которые уже выступают за канадские клубы и имеют действующие визы.

Российская сторона намерена оспаривать визовые ограничения в международных инстанциях. Дегтярёв ранее заявлял о наличии запасного плана на случай недопуска хоккеистов, но не раскрывал его подробностей.

Ранее Life.ru сообщал, что Канада официально уведомила IIHF о намерении не выдавать визы российским хоккеистам. По данным телеканала TSN, даже наличие действующей канадской визы не позволит российским спортсменам выступить на молодёжном чемпионате мира, в том числе в нейтральном статусе.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в состав участников молодёжного чемпионата мира после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Арбитраж 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к международным турнирам сезона-2026/27. В обновлённом расписании молодёжного первенства россияне заменили сборную Норвегии в группе B. Однако возвращение команды вызвало протесты ряда национальных федераций, а Канада выступила против допуска российских хоккеистов на свою территорию.